Vlissingse cafébaas boos over intrekken vergunning na drugsvondst

DEN HAAG/VLISSINGEN - Een 48-jarige voormalige café-exploitante uit Vlissingen is naar de Raad van State gestapt tegen de burgemeester die haar horecavergunning introk na de vondst van drugs in haar woning en in haar café.

De drugs werden per toeval ontdekt. Op 12 januari 2015 was de politie eigenlijk op zoek naar een vuurwapen. Daarover had de politie een melding gehad. Er vonden invallen plaats in haar woonhuis en in het café.

De vrouw was toen op weg met een vriend in de auto naar Amsterdam. Het ging om 0,9 gram cocaïne en 15 gram hennep in de keukenla van het café en 12,5 gram cocaïne in de keukenla thuis. Er werden ook plastic zakken aangetroffen die volgens de politie naar hennep roken.

De politie stond op het punt van weggaan toen de verdovende middelen tevoorschijn kwamen. Ze wist niets van deze drugs, zei ze maandag bij de Raad van State in Den Haag. Van wie het spul wel was is niet bekend, zegt haar advocaat.

Geld spoorloos verdwenen

Bij de inval in haar woning werden ook bankbiljetten aangetroffen, staat in het proces-verbaal. Dat geld is volgens de vrouw spoorloos verdwenen. ‘’Het ging om negenduizend euro, de opbrengst van de gokkasten die ik niet mee naar Amsterdam wilde nemen."

Het zat in een tas die ze in de gangkast had verstopt. Ze heeft aangifte gedaan tegen de politie van verduistering maar daar is niets mee gebeurd, vertelde ze. Door de strafrechter is ze vrijgesproken van betrokkenheid bij drugs. Maar de burgemeester vindt de vondst van de verdovende middelen genoeg reden om de drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning voor het café in te trekken.

‘’Als het om drugs gaat staat de burgemeester er geharnast in’’, zei zijn woordvoerder tegen de Raad van State. De woordvoerder zei ook tegen de Raad van State dat het sporenonderzoek door de politie gebrekkig is geweest. Ze hadden vingerafdrukken kunnen nemen op de aangetroffen spullen en de naar hennep ruikende zakken zijn niet in beslag genomen.