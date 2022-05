Vlissingse bunker net op tijd klaar voor drukbezochte Bunkerdag ‘Het water stond wel een meter hoog binnen’

‘Kunnen we nu een keer naar binnen’ monkelt een vader met zoontje. Hij staat al een tijdje in de rij op de trap naar de ingang van de observatiebunker. Die zit aan de voet van de Vlissingse Oranjemolen in de zeedijk. Belangstelling te over voor bunker 143. Maar het was toch even spannend voor de Stichting Bunkerbehoud of die zaterdag wel open kon voor de nationale Bunkerdag.