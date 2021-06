Vlissingse boulevards deze zomer (nog) niet elke middag en avond dicht

Woongoed herstelt onveilige balkons: huurder Joop is blij, maar koper Thijs denkt: ‘Betaalt de corporatie mijn balkons, of ik?

6 juni MIDDELBURG - Bijna alle balkons van de flats aan de Nassaulaan in Middelburg zijn onveilig. Huurder Joop Kroon is blij dat Woongoed Middelburg ze zo snel mogelijk wil herstellen. Maar Thijs Malcorps, die een flat kocht van Woongoed, vraagt zich vooral af wie in zijn geval opdraait voor de kosten: de corporatie of hijzelf?