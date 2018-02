Vlissingse aanrander moet de cel in

Op 4 juni vorig jaar stapte in de late avond of vroege nacht een vrouw in Oost-Souburg uit de trein en werd kort daarna door L. geheel onverwacht in haar kruis gepakt. Eenzelfde lot onderging ruim twee maanden later een vrouw die eveneens uit de trein stapte en door L. onverhoeds en van achterin haar kruis werd gegrepen. Alleen ging L. bij haar een stapje verder door haar tot aan haar woning te volgen, waardoor de vrouw volgens haar in een bedreigende situatie kwam te verkeren.