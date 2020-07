Vlissings Hotel Lupo biedt gasten van allerlei pluimage modern comfort en ouderwetse service

VLISSINGEN - Het goede, gastvrije van Hotel Pension Wolff behouden en hedendaagse luxe en comfort bieden in Hotel Lupo in Vlissingen. Daar staan eigenaar Arjen de Pagter en general manager Jamilla de Keijzer voor.

Bouwvakkers, schilders en loodgieters lopen af en aan in het pand aan de Aagje Dekenstraat. Er moet nog heel veel gebeuren voor het oude hotel-pension Wolff is getransformeerd in Hotel Lupo. Maar Jamilla de Keijzer en Arjen Pagter gaan er vanuit dat de eerste gasten nog in september hun kamer binnen stappen. ,,Al is het op 30 september”, lacht De Pagter voorzichtig.

De Middelburgse vastgoedman zag potentie in het pand aan de rand van het Vlissingse centrum toen de voormalige uitbaters het hotel-pension van de hand wilden doen. ,,Het was een leuk, goed onderhouden gasthuis. Wel gedateerd en verouderd. Gasten op een aantal kamers moesten het sanitair delen; dat kan anno 2020 niet meer. We gaan dan ook terug van 22 naar 17 kamers, allemaal met eigen douche en toilet.”

Wolff had niets met Betje en Aagje

De naam van het vroegere hotel met de klassieke luifeltjes leek te verwijzen naar het nabijgelegen Betje Wolffplein. Maar Hotel Wolff in de Aagje Dekenstraat had niets van doen met beide befaamde schrijfsters, weet De Pagter. ,,De familie, die het hotel-pension exploiteerde, heette gewoon Wolff. Of het om nazaten van Betje ging, weet ik niet.” De wolf in de naam veranderde in 'lupo’, Italiaans voor wolf. ,,Klinkt modern, vlot en gaf ons de gelegenheid om een stijlvol logo van de L te maken.”

Quote We rekenen op een gemêleerd gezelschap, zakenlie­den, tijdelijke werknemers, toeristen en gezinnen Jamilla de Keijzer, gastvrouw

Lupo is een ‘boutique-hotel’, een de laatste jaren opgeld doende term die aangeeft dat alle kamers een afwijkend interieur met eigen sfeer hebben. ,,En de persoonlijke dienstverlening staat hoog in het vaandel”, vult De Keijzer aan. De kamers van Hotel Lupo kunnen online worden geboekt. Gasten kunnen op elk moment van de dag of nacht binnen komen, doordat ze zelf kunnen inchecken. ,,Mensen die graag iemand bij de receptie zien om hen even wegwijs te maken, kunnen natuurlijk overdag altijd terecht. En iedereen ziet het personeel bij het ontbijt dat we in een gezellige ruimte serveren.”

Gastvrouw en uithangbord

Jamilla de Keijzer is als gastvrouw het uithangbord van Hotel Lupo en gaat het alle gasten naar de zin maken. ,,We rekenen op een gemêleerd gezelschap met elf tweepersoons-, twee eenpersoons-, twee driepersoons en twee familiekamers. Zakenlieden, tijdelijke werknemers en toeristen, gezinnen en individuele bezoekers: iedereen moet zich op zijn gemak voelen”, werft De Keijzer, die tot dit voorjaar bedrijfsleider was bij hotel-restaurant Hector in Zierikzee.

Quote We zitten tegen de binnenstad aan, maar mensen kunnen dus ook op ons dakterras een drankje drinken

Een hotelbar heeft Lupo niet. ,,Gasten vinden een welkomstdrankje op de kamer en kunnen daarnaast beschikken over een goed gevulde minibar op de kamer. We zitten tegen de binnenstad aan, maar mensen kunnen dus ook op ons dakterras een drankje drinken.” De site hotellupo.nl laat nu alleen zien hoe de voorgevel van het boutique hotel er uit komt te zien, maar beantwoordt binnen enkele weken alle mogelijke vragen. Via info@hotellupo.nl kunnen nieuwsgierigen al informatie opvragen.