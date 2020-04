Vlissings concert 10cc verplaatst naar 11 november

Historisch schilderij Vlissingse scheeps­werf straks te zien in museum­schip Mercuur

20 april VLISSINGEN - De ketting voor de loopplank naar de Mercuur in het Vlissingse Dok blijft voorlopig gesloten. Maar als het coronavirus zo ver is bedwongen dat het museumschip weer voor iedereen toegankelijk is, kunnen bezoekers een historisch schilderij bewonderen.