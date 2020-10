Vlissings Boulevard 17 direct vol op stoom ondanks corona

Niek Damen is er blij mee. Met zijn broers Valentijn en Jelle heeft hij er nooit aan getwijfeld dat Boulevard 17 een succes zou worden. Maar het coronavirus gaf toch wel wat kopzorgen. Het restaurant van Boulevard 17, voorheen Raymondo’s, zou vóór Pasen opengaan, maar kon pas begin juni de deuren openen. Met inachtneming van de coronaregels over afstand en routering.

De transformatie van het voormalige Stefano’s - aan de andere kant van het Frans Naereboutplein, bij de overgang van Boulevard Evertsen in Boulevard Bankert - in een hotel met tien suites ging ondanks het rondwarende virus ook gewoon door. De luxe kamers ontvingen vorige week vrijdag de eerste gasten. Nog vroeg in het najaar, zoals de broers Damen afgelopen winter aankondigden. ,,Maar we hoopten destijds stiekem wel dat we al in de zomer open zouden kunnen”, geeft Niek nu toe.

Corona-ontbijtjes

Achteraf kunnen de exploitanten goed leven met het openingstijdstip van de hotelpoot van Boulevard 17. Niek Damen: ,,We hadden nu de gelegenheid om zaken uit te proberen en te wennen aan de coronaregels. We konden bijvoorbeeld wat experimenteren met het ontbijtbuffet. We zetten alvast wat meer op tafel voor gasten van de suites, zodat ze minder vaak hoeven lopen naar het buffet en toch gezellig en ongedwongen van alle voorzieningen kunnen genieten.”

De gasten voor de suites checken vaak in via de receptie in het gelijknamige restaurant Boulevard 17 aan de overkant. Maar het kan ook coronaproof via een QR-code en een sleutelkluisje. ,,Die voorziening was al bedacht voor late incheckers, maar komt voor sommigen nu helemaal gelegen.” De aantrekkingskracht van de suites zit hem in de luxe, weet Niek. ,,Mensen hoeven hier aan de boulevard geen keukenblok. Keuze uit een twee-, vierpersoons- of gezinskamer: en wellness willen ze. Een bad of een sunshower. Maar de allergrootste luxe is voor velen toch het fenomenale uitzicht.”

Ad Anthonissen bivakkeerde onlangs in Suite 9 van Boulevard 17 en onderschrijft die conclusie. De inwoner van Zundert komt al vele jaren naar de Walcherse kust. ,,Ik ben heel wat keren in Zoutelande geweest. Een wandeling over het strand en door de duinen naar Vlissingen hoort tot de favoriete bezigheden. Pier 7 was al een welkome haven om even aan te leggen.”

Fantastische ervaringen

Anthonissen boekte al eerder tot volle tevredenheid een beachroom bij Pier 7. Hij vond nog meer luxe in Boulevard 17. ,,Waarschijnlijk had ik vanuit Suite 9 het allermooiste uitzicht. Op de zee, het strand én de boulevard. In een beachroom sta je direct in contact met het strand en vanuit een suite heb je een nog weidser uitzicht. Het zorgt allebei voor fantastische ervaringen.”

Diverse gasten boekten direct na of zelfs tijdens hun verblijf al weer voor een volgende keer. ,,Eén gast van Boulevard 17 beviel het verblijf zo goed dat hij voor volgend voorjaar vier beachrooms boekte”, juicht Niek Damen. Die gast was Anthonissen niet. ,,Ik heb nog geen volgende datum vastgelegd. Maar dàt ik terugkom, staat vast.”