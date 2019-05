Vlissings ‘babyhuis’ Van Belle sluit eind juni voorgoed na verloren strijd tegen webshops

De voorraden slinken nu snel. Het feit dat Simone, die zelfs al begonnen is, en de drie medewerksters elders een nieuwe werkkring vonden, speelt ook mee, meldt Marco. ,,Bestellen heeft steeds minder zin. De levertijd van babykamers is soms drie maanden of meer. Daar beginnen we niet meer aan.” Nee-verkopen is de komende maand geen zonde meer, voor Van Belle. De voorraad slinkt hard, maar mensen die een kinderwagen of kleertjes willen hebben kunnen (waarschijnlijk) nog een paar weken terecht.