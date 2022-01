Vlissingers zijn gek op verse pizza uit de automaat; ook Terneuzen, Goes en Middelburg krijgen er één

VIDEOVLISSINGEN - Hij is populair bij ‘mensen van de nacht’, zegt Atilla Ertas, bedenker van een automaat die verse pizza’s afbakt. Sinds afgelopen weekend staat er ook eentje bij autowaspark Kuzee in Ritthem. Het is nu al zo’n succes dat Middelburg, Goes en Terneuzen er binnenkort ook eentje krijgen.

Ruud Kuzee is razend enthousiast over het concept. Hij heeft de automaat nog geen week op zijn terrein staan en elke dag is ie uitverkocht. ,,Ik dacht ik zet dat ding neer en ik zie wel, maar het loopt storm. Het is kwaliteitsspul, het is 24 uur per dag verkrijgbaar is en je hoeft er niet voor in de rij te staan. ,,Ik heb er meteen nog drie voor onze andere vestigingen besteld.”

Kuzee kwam op het idee omdat hij zelf een 24-uurs bedrijf heeft, actief in het bergen van auto’s. ,,Het is fijn als je ’s nachts nog ergens een fatsoenlijke warme hap kunt krijgen. Dat wilden wij hier ook bieden. In België is de verkoop van broden via automaten al langer populair. Toen ik hoorde dat dat ook kon met pizza’s heb ik meteen contact gezocht met Atilla Ertas van PizzaZoid. Natuurlijk hebben we de pizza’s toen eerst zelf uitgeprobeerd en ze smaken echt heel goed.”

Volledig scherm Jaco 't Leven (l) en Johan Koppejan eten een verse pizza uit de automaat. © Dirk-Jan Gjeltema

De aanvragen stromen binnen bij de Vlaamse ondernemer, die al 25 jaar een pizzeria heeft in Zele in België. Hij bedacht PizzaZoid nog geen twee jaar geleden. Inmiddels heeft hij 17 automaten in gebruik, waarvan vier in Nederland. Elke dag worden per machine zo’n tien tot twintig pizza’s verkocht. Ertas: ,,Die worden met de hand gemaakt in ons atelier en daarna over onze automaten verspreid. Er komen geen kabouters in de machine aan te pas., zoals sommige mensen denken.”