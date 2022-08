Vlissingers weer maandelijks welkom in buurtcafé in bibliotheek

De ZB én de gemeente Vlissingen zijn blij met de herintroductie van het buurtcafé in de bibliotheek bij CineCity XL. Het eerste buurtcafé in de bieb werd bijna drie jaar geleden gehouden en was - mede door het gebak van de eigenaar van koffiebar Marcus - een groot succes. Nog geen half jaar later gooide corona roet in het eten, maar nu is het tijd voor een herstart, vinden de gemeente Vlissingen én de ZB. Want Vlissingen heeft behoefte aan een 'laagdrempelige ontmoetingsplek waar mensen kennis kunnen maken met cultuur én met elkaar’.