Vlissingers schitteren al vijf jaar in online miniportretten

Wijk Ketelmake­rij krijgt gezicht aan de kade van Vlissings Dok

18:54 VLISSINGEN - De kadewoningen aan het Vlissingse Dok verrijzen de laatste weken in rap tempo. De Ketelmakerij in het Scheldekwartier is één van de nieuwbouwwijken, die zaterdag in het middelpunt van de belangstelling staat tijdens de Woningbeurs.