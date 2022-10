Vlissingers moeten zelf weer poetsen door invoering nieuw Wmo-beleid: ‘Dit kan toch niet?’

Geen goed woord heeft Heijstek over voor hoe er in Vlissingen met mensen die zorg nodig hebben wordt omgesprongen. Voor de zomer kreeg hij 2,5 uur hulp in de huishouding, nu nog de helft. En hij is lang niet de enige. Dat is het gevolg van het nieuwe Wmo-beleid dat per 1 juli is ingegaan en waarmee de gemeente door maatwerk te bieden 1 tot 2 miljoen euro hoopt te besparen. En die werkwijze is wennen, voor cliënten maar ook voor zorgaanbieders.