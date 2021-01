Vlissinger weigert drugstest na autorijden met gedoofde verlichting

Kleinscha­lig wonen is uit: ‘s Heeren Loo bouwt drie centrale woonparken voor mensen met beperkin­gen

14 januari VLISSINGEN - Zorginstelling 's Heeren Loo wil voor Zeeland drie centrale wooncomplexen bouwen voor elk 75 tot 100 cliënten. De zorginstelling voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking keert terug van het kleinschalig wonen in woningen in wijken. De complexen komen in Vlissingen, Middelburg en Goes. ‘s Heeren Loo hoopt dat er eind 2023 gewoond kan worden.