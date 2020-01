Vlissinger vrijgesproken van seksueel misbruik stiefdochter en nichtje

Parkeerkel­ders mogelijk onder Domburgse hotels

16:33 DOMBURG - Het is mogelijk om in Domburg parkeerkelders aan te leggen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de gemeente Veere naar de bodemgesteldheid in het kuststadje. Een studie was nodig omdat er meerdere plannen zijn voor parkeerkelders onder hotels zoals De Wigwam, het Badhotel, het wellnesshotel dat mogelijk op de plaats van het KPN-gebouw komt en het nieuwe hotel Zonneduin in het Nehalenniagebied.