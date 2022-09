Vlissinger slaat tand uit mond in Nieuw- en Sint Joosland

De melding van een vechtpartij in Nieuw- en Sint Joosland kwam binnen rond 02.00 uur. Agenten troffen de verdachte buiten het gebouw aan. Het slachtoffer was binnen en vertelde dat de verdachte hem in zijn gezicht had geslagen, uit het niets. Zijn tand was hierbij uit zijn mond gevallen. Ook de verdachte zelf was gewond geraakt. De politie meldt dat beide mannen roken naar alcohol. Ook vermoedden de agenten dat de Vlissinger onder invloed was van verdovende middelen. Hij is bevolen een speekseltest af te nemen, maar weigerde om hier aan mee te werken.