Vlissinger opgepakt voor mishandeling met mes

Schrappen buitenland­rei­zen en regels voor stages: Scalda en HZ hebben handen vol aan coronavi­rus

10 maart VLISSINGEN - Wat doen we met de buitenlandreizen? Wat doen we met stages? En hoeveel zieke studenten en docenten hebben we vandaag? De corona-crisisteams bij de Zeeuwse onderwijsinstellingen Scalda en HZ University of Applied Sciences steken meerdere keren per dag de koppen bij elkaar om de afspraken, in navolging van de landelijke richtlijnen, steeds bij te stellen.