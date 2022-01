Vlissinger moet drie jaar zitten voor neersteken plaatsgenoot

Huize Marja wordt appartemen­ten­com­plex

ZOUTELANDE - Al jaren staat de voormalige groepsaccommodatie Huize Marja leeg. Daar komt nu verandering in want het pand aan de entree van Zoutelande wordt gesloopt en maakt plaats voor een complex met 29 luxe recreatieappartementen. Makelaar Wilco Houmes: ,,De welstandscommissie is al akkoord. We zijn nu bezig met de laatste vergunningen zodat we verwachten dat we voor juli kunnen slopen en voor de zomer van 2023 de eerste gasten kunnen ontvangen.”

