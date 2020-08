Vlissinger mishandelt agent en werknemer winkel

Waarschu­wings­schot en aanhoudin­gen bij feest jongeren in Middelburg

13:09 MIDDELBURG - De politie heeft de afgelopen nacht in Middelburg vier jongeren aangehouden tijdens een feest in een woning op de Vlasmarkt in Middelburg. Een van de jongeren werkte pas mee nadat de politie een waarschuwingsschot had gelost.