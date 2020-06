Vlissinger maakt het bont: zonder rijbewijs en onder invloed op gestolen scooter met gejatte kratten

De politie kreeg om 7.20 uur een melding dat iemand bezig was lege bierkratten te stelen bij een restaurant aan de Alexander Gogelweg in Vlissingen. Agenten kregen de man in het vizier op de President Rooseveltlaan. De verdachte probeerde de politie van zich af te schudden, maar overschatte zichzelf en kwam ten val. Hij probeerde nog weg te rennen, maar op de Sloeweg wist een agent hem in te halen en aan te houden.

De scooter bleek gestolen, een geldig rijbewijs had de man niet en uit een speekseltest bleek dat hij THC had gebruikt - dat zit in wiet. Agenten hadden ook nog gezien dat de man tijdens zijn vlucht iets weggooide. Politiehond Jack mocht in actie komen om het voorwerp op te sporen. De hond deed zijn werk goed en vond een telefoon. Die is in beslag genomen en wordt onderzocht.