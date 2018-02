Vlissinger gepakt met 174 kilometer per uur op de A58

Middelburgse studenten pakken awards op Le­go-ro­bot-wed­strijd

4 februari LEEUWARDEN - De First Lego League (FLL) teams Kameel en First Bubble van de Nehalennia scholengemeenschap in Middelburg hebben zaterdag tijdens de Benelux Finale in het Friesland College in Leeuwarden ieder een award in de wacht gesleept.