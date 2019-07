Vlissinger gaf eigen spaargeld én geld van kinderen aan Arnhemse oplichter

VIDEO Verdachten overvallen Goes en Middelburg blijven achter slot en grendel

21:16 MIDDELBURG - De 31-jarige Vlissinger D. R., de 26-jarige Rotterdammer C. R.F. en de Middelburger J. H. (19) blijven voorlopig zitten waar ze zitten: in de cel achter slot en grendel. De rechtbank in Middelburg heeft donderdag tijdens een niet-inhoudelijke behandeling de verzoeken tot opheffing of schorsing van de drie afgewezen.