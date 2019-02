Vlissinger doet vluchtpoging na weigeren drugstest

Ingrijpend plan moet verkeers­over­last aan de Walcherse kust verminde­ren

22 februari DOMBURG - Al het autoverkeer naar de Walcherse kust wordt in de toekomst via een paar grote hoofdwegen gestuurd. Daarmee willen de gemeente Veere, de provincie en het waterschap overlast in de kustplaatsen verminderen. De plannen zijn ingrijpend voor automobilisten.