Vlissinger die dreigde met koksmes moet naar inrichting

Begin maart van dit jaar verkeerde hij in ‘een psychotische episode van achtervolging- en godsdienstwaanzin’. Gekleed in een djellaba stapte hij in Vlissingen zijn vaste kledingzaak binnen waar een personeelslid hem toelachte. In de veronderstelling dat hij werd uitgelachen, begon J. te razen en te tieren en haalde hij een koksmes uit zijn mouw en begon er dreigend mee te zwaaien. J. kon kort daarna in zijn woning worden aangehouden.