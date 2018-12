Vlissinger cel in voor ‘beestachtige’ overval: Familie werd vastgebonden en met knuppel geslagen

BREDA - Het vonnis van de rechters in Breda getuigt van afschuw over het beestachtige gedrag van twee jongemannen tijdens een woningoverval in Ulvenhout. De gewetenloze daders, een 22-jarige Vlissinger en zijn 25-jarige kompaan uit Breda, zijn zojuist veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor poging tot gekwalificeerde doodslag.

De gevangenisstraf is lager dan de eis van 12 jaar omdat de rechtbank wil dat snel met de behandeling wordt begonnen, want beiden zijn verminderd toerekeningsvatbaar en het recidiverisico is groot.

Schadevergoeding

Daarnaast is er aan het slachtoffer een voor Nederlandse begrippen zeer hoge schadevergoeding van 172.000 euro voor smartengeld, immateriële schade en gerechtelijke kosten toegewezen. Ook de vrouw krijgt een forse vergoeding: 131.00 euro en de kinderen ontvangen vergoedingen oplopend tot 24.000 euro.

De bewoner van het huis aan de Dorpstraat in Ulvenhout werd tijdens de overval genadeloos hard met een knuppel op zijn hoofd geslagen. De vijftiger liep blijvend hersenletsel op, kan nooit meer werken en is voor altijd zijn reukvermogen kwijt. Ook zijn vrouw en kinderen ondergingen zware mishandelingen. In totaal werden zeven familieleden slachtoffer van de excessief gewelddadige overval.

De daders waren net aan het einde bezig van hun jeugd-tbs in Den Hey-Acker in Breda. Die maatregel hadden ze opgelegd gekregen voor overvallen. De een was al niet meer in de kliniek, hij zat in de laatste fase om weer volledig terug te keren in de samenleving. De ander was een weekend op proefverlof. De twee hadden elkaar leren kennen in Den Hey-Acker. Ze hebben de overval overigens bekend.

Schokkende verklaring

De officier van justitie eiste twee weken geleden twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de brute onverlaten, Cengiz Khan, bijgenaamd ‘Kees’ M. (25) uit Breda en Johannes M. (22) uit Vlissingen. De jongens zijn geboren in respectievelijk Rotterdam en Leeuwarden. ,,Jullie horen niet in deze maatschappij’’, verwoordde de overvallen vrouw des huizes dat twee weken geleden in een uiterst schokkende verklaring namens de gezinsleden. Zij deed het woord omdat haar man tijdens de overval bewusteloos werd geslagen en niet meer weet wat er is gebeurd.



Terug naar de huiveringwekkende gebeurtenissen in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni 2017. Het tweetal heeft een overval beraamd op de fraaie woonboerderij aan de Dorpsstraat in Ulvenhout, die hemelsbreed nog geen kilometer van de kliniek vandaan staat. In de woning woont een groot gezin. Vader, moeder, drie zoons en een dochter, tussen de 13 en 23 jaar. De vader heeft een uitstekende baan als directeur en als coach van BN’ers en politici.

Volledig scherm In de uitzending liet de politie een scherp videobeeld van de dader, de man met de knuppel, zien © Uitzending Opsporing Verzocht

Nachtmerrie

Om half twaalf ’s avonds begint voor het gezin de afschuwelijke nachtmerrie die voor altijd hun levens zal tekenen. Vader en moeder zijn nog op want ze wachten op de kinderen die nog thuis moeten komen.

En dan ineens dringen twee met bivakmutsen gemaskerde mannen binnen, gewapend met een aluminium honkbalknuppel en een spuitbus. Ze gillen: ,,Waar is het geld?” De jongste, Johannes, gaat op de vrouw af. Kees slaat met de knuppel de schedel in van haar man. Hij zakt in elkaar. Liggend op de grond stroomt het bloed uit zijn hoofd. Hij kermt en schreeuwt. De vrouw verzet zich hevig. De meedogenloze overvallers binden haar vast met tiewraps.

De enige zoon (23) die thuis is, wordt door de daders uit zijn slaapkamer getrokken, vastgebonden en geslagen met de knuppel waaraan het bloed van zijn vader kleeft. De vrouw moet de kluis openmaken.

Uiteindelijk gaan de overvallers er na drie kwartier excessief geweld vandoor met wat geld en bankpasjes – buit ongeveer 1.000 euro – en de auto van de familie. Maar eenmaal buiten zien ze een andere zoon met zijn 13-jarig zusje en een neef thuiskomen. De jongens handelen kordaat, bellen 112 en proberen het meisje te verstoppen.

De daders mishandelen ook hen nog flink voordat ze uiteindelijk vluchten. De kinderen maken hun moeder en broer los, vinden vader in een enorme plas bloed en denken dat hij doodgaat. De politie en ambulance zijn snel ter plaatse.

De daders pinnen kort na de overval in Ulvenhout en Chaam. De auto wordt brandend teruggevonden in de buurt van Tilburg. Tips na een uitzending van Opsporing Verzocht en uit Den Hey-Acker leiden eind oktober 2017 tot aanhouding van de daders.

Enorme impact