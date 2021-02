Vlissinger bij eigen huis met mes overvallen

Gapingse 'munten­schat’ na halve eeuw op de veiling: ‘Die munten lagen maar in de kluis, laat anderen er plezier aan beleven’

10 februari GAPINGE - Echt indruk maakte de muntenvondst niet op de zevenjarige Ab. Niemand van het gezin Sturm dacht in april 1969 dat de zilvervloot Gapinge was binnengevaren toen vader Jo 280 eeuwenoude munten in een berg funderingszand vond.