Vlissinger bedreigt man met samoeraizwaard

De verdachte werd aangehouden in een woning in de Hobeinstraat in Vlissingen. De politie was rond 21.35 uur gebeld door een man die zei dat hij in de achtertuin was bedreigd met het zwaard. Toen de agenten arriveerden, had de verdachte zich teruggetrokken in de woning. Daar vonden de agenten hem op een bank, met het zwaard op schoot.