Vlissinger Artur boos na steekpartij bij de buren: ‘Dit moet stoppen’

Meerdere hulpdiensten rukten woensdagavond uit nadat er rond 21.00 uur melding was gemaakt van een steekpartij. In het gebouw waarin verschillende kamerhuurders wonen, werd een gewonde man aangetroffen. De 40-jarige Vlissinger was door een plaatsgenoot mishandeld, vermoedelijk met een scherp voorwerp. De politie liet een extra ondersteuningsgroep komen omdat niet duidelijk was of de dader nog in het gebouw aanwezig was. Daarbij werden ook politiehonden ingezet.