Vlissinger (32) mishandelt andere bestuurder bij Keersluisbrug

De Vlissinger reed volgens de politie rond kwart voor zeven met een slakkengang van nog geen 40 kilometer per uur over de Stadseweg, tussen Wolphaartsdijk en ‘s-Heer Hendrikskinderen. Daar is 80 toegestaan. De man slingerde ook over de weg. Een andere bestuurder filmde de boel, haalde zijn voorganger een stukje verderop op de A58 in en belde de politie.