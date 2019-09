Vlissinger (24) knipte enkelband door en mishandelde vriendin en haar zoontje: 180 dagen cel met tbs

De man barstte op 5 april in woede uit toen de vrouw hun relatie uit wilde maken. Hij fietste naar haar toe in de Grote Abeele in Oost-Souburg en gooide haar met een heupworp op de grond. Vervolgens schopte hij haar meermaals in haar buik. De vrouw liep een verbrijzelde heup op en krijgt mogelijk een heupprothese. Ook haar 9-jarige zoontje, die haar probeerde te helpen, kreeg een klap in zijn maag.