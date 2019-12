Vlissinger (15) vast voor steekincident in Middelburg

Bij het steekincident op de Loskade raakte een 21-jarige man uit Middelburg gewond. Hij zou tijdens een ruzie in de rug zijn gestoken. De politie hield dezelfde avond nog twee Middelburgers aan: een 14- en 18-jarige. Op camerabeelden die getuigen in bezit hadden, was een derde persoon te zien van wie in eerste instantie niet bekend was of het om een passant of een betrokkene ging. Die persoon heeft zich nu bij de politie gemeld. Het drietal is vastgezet en wordt verhoord.