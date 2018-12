‘Vlissingen Wonderstad is blijvertje’

Met de afsluitende Hollandse Avond schoot de evenementenorganisator zaterdagavond in de roos. De wintertent stond de afgelopen 2,5 week bol van de activiteiten. Voor elk feestje is een publiek, maar de Hollandse Avond trekt de grootste verscheidenheid aan feestgangers. Niet alleen omdat er geen toegang wordt geheven, maar vooral omdat jong en oud, groot en klein graag op Hollandse hits uit zijn dak gaat.

Dansje maken

Vlissingse Wil den Ouden (70) vindt het ‘prachtig dat er wat gebeurt’ in haar woonplaats tegen het eind van het jaar. Ze zoekt haar heil met man en vrienden aanvankelijk op de ‘eerste etage’ om vanaf het balkon het feestgedruis op de dansvloer gade te kunnen slaan. ,,Het kan best dat ik straks nog een dansje maak hoor als de liedjes er aanleiding toe geven. Niet te lang, want dat is me te druk, maar even met de voetjes van de vloer, vind ik hartstikke leuk.”