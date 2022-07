Vlissingen wil ruim duizend asielzoekers opvangen op cruiseschip

Fractievoorzitter Pim Kraan (POV) is ronduit tegen de komst van dat schip en zoveel vluchtelingen naar Vlissingen. Hij dient donderdagavond tijdens de gemeenteraad dan ook een motie in waarin hij vraagt af te zien van dat plan. Hij wijst er onder andere op dat in de Marinekazerne, ook aan de Buitenhaven, nu al een klein vijfhonderd vluchtelingen zitten. Hij vindt een concentratie van zoveel asielzoekers een slecht idee. Volgens hem komt Vlissingen met die vluchtelingen in de Marinekazerne al ruimschoots aan zijn verplichtingen als opvanggemeente tegemoet. Kraan verwacht dat meerdere partijen de motie steunen. ,,Hoeveel is nog niet duidelijk. Maar de komst van zo’n grote groep mensen zonder status, zonder uitzicht en zonder einddatum trekt een veel te zware wissel op de voorzieningen in onze gemeente.” Hij wijst er ook op dat de opvang van zoveel mensen in strijd is met het coalitieakkoord dat nog maar onlangs is ondertekend door de partijen die het college steunen. ,,Daarin staat uitdrukkelijk dat uitsluitend kleinschalige opvang van asielzoekers voor Vlissingen aan de orde is.”