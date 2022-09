Vlissingen wil meewerken aan bouw woonzorgcomplex bij Lammerenburg

In het Collectief Groot Lammerenburg verzamelde bewoners van de wijk en omgeving waren drie weken geleden heel blij dat definitief werd afgezien van een grootschalig wooncomplex voor arbeidsmigranten op de hoek van de Nieuw Zuidbeekseweg en de Bossenburghweg (N288). Het collectief weet nog niet of het bezwaar zal maken tegen de plannen voor de woningen van ’s Heeren Loo. Woordvoerder Wim Vader stelt wel dat ’s Heeren Loo zijns inziens slechts een ‘schijninspraakronde’ heeft gehouden. ,,Met suggesties om de woningen verder van de N288 te bouwen en de huizen te voorzien van groene sedumdaken is niets gedaan. Een reactie op de laatste brief die we stuurden, hebben we nooit gehad.”