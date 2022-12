Vlissingen wil dé evenementenstad van Zeeland zijn, maar schiet op meerdere fronten tekort

Speelhof Hoogerzael hoopt dit voorjaar weer open te gaan

We gaan er alles aan doen zodat Speelhof Hoogerzael in Middelburg dit voorjaar weer open kan. Dat zegt secretaris Hubert Leeman nadat in de nacht van vrijdag op zaterdag het paviljoen van het Speelhof door brand ernstig beschadigd raakte. De ravage is volgens hem groot. Met name de keuken is verwoest en verder zit alles onder een dikke laag roet.

12 december