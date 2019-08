Vlissingen wil dat hondenuitlater Thom YouTube-filmpjes over controleurs wist

Strandpa­vil­joens spelen in op snikhete nazomer: ‘Je moet het jaar rond investeren in je personeel’

27 augustus VLISSINGEN - Personeelstekorten in de horeca? Het is van alle tijden. Toch spelen de Zeeuwse strandpaviljoens steeds beter in op het vinden van voldoende (vakantie)krachten. ,,Je moet het jaar rond investeren in personeel”, vertelt Klaas Moelker, mede-eigenaar van strandpaviljoen De Piraat in Oostkapelle. ,,Dat betaalt zich uit tijdens de piekmomenten.”