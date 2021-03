Vlissingen verliest laatste walvisvaarder en oprichter Scheldeloodsenkoor Albert Veldkamp (95)

Het ideale asielzoe­kers­cen­trum voor Middelburg: een wijkje dat later een gewone wijk kan worden

27 februari MIDDELBURG - Waar het moet komen, weet nog niemand. Maar dat er een nieuw asielzoekerscentrum in Middelburg, is zeker. Met huisjes en een doorgaande weg er doorheen, als het aan locatiemanager Danny Deckers ligt. Zodat je er later een gewone wijk van kan maken.