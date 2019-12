Vlissingen verliest containerdienst aan Antwerpen

Verbrugge Terminals in Vlissingen-Oost haalde begin dit jaar zijn eerste intercontinentale lijndienst binnen, maar is die na een jaar al kwijt. De Caribbean Express Service zet de 65.000 koel- en vriescontainers met overwegend fruit zoals bananen, ananas en fruitsappen straks aan wal in Antwerpen. Dat heeft ook gevolgen voor de terminal van Zoomweg Zeeland Coldstore in Vlissingen-Oost, waar de lading fruit verder werd afgehandeld.

De overstap van de containerdienst naar Antwerpen is een gevoelige slag voor Verbrugge. Op de totale containeroverslag in de havens van North Sea Port is het klein verlies. Hoewel geen echte containerhaven verwerken bedrijven in North Sea Port steeds meer containers. In 2018 steeg het aantal over zee aangevoerde containers met 61 procent naar 1,7 miljoen ton goederen. Dat betrof een kleine 280.000 standaard containers.