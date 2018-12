Vlissingen stopt rechtszaak tegen nieuwbouwwijk Middelburg

Windpar­kont­wik­ke­laar Ørsted onderdeel van expositie maritiem museum Vlissingen

12:56 VLISSINGEN - Windparkontwikkelaar Ørsted en het maritiem museum MuZEEum in Vlissingen gaan samenwerken. Ørsted, dat windpark Borssele 1+2 voor de Zeeuwse kust gaat bouwen, is binnenkort permanent te zien in het museum. Er komt een informatiepunt over Borssele 1+2 en er zijn video’s te zien over de bouw van het windpark. Ørsted wordt ook één van de hoofdsponsoren van het museum.