Vlissingen rouwt om Emmanuel (13): ‘Er bestond geen vrolijker kind dan hij’

Video/poll Meeste Zeeuwse scholieren kunnen niet wachten op opening scholen: ‘Ik zat alleen nog op m'n telefoon’

25 mei Eindelijk zitten ze straks weer met al hun vrienden en vriendinnen in de klas. Femke, Luuk en Yannick kunnen niet wachten tot hun middelbare school - de CSW in Middelburg - weer helemaal open gaat. Over de zelftests die ze kunnen doen, zijn ze kritisch: ‘Dat doet best veel pijn'.