Vlissingen rouwt om dood van mascotte boekhandel ’t Spui

Zijn baasje Margreet de Haan van boekhandel ’t Spui voelt zich gesteund door de vele reacties nadat ze zijn dood woensdag op sociale media deelde. ,,Ik denk dat ik inmiddels al wel tweeduizend reacties heb gehad. Online, maar ook appjes, kaartjes en mensen die persoonlijk langskomen in de winkel met een bloemetje. Vlissingers leven massaal met me mee. Hij was echt een icoon in de stad.” Ook meerdere schrijvers zoals Alex Boogers en Jan Vantoortelboom staken haar een hart onder de riem. ,,Het is heel mooi om te zien dat zoveel mensen nog een eerbetoon aan hem brengen.”