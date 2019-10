Vlissingen: onbemind door inwoners, geliefd bij toeristen

video - update 17.50 uur Fietser veronge­lukt bij ongeval met vrachtwa­gen in Middelburg, kruising weer vrij

17:49 MIDDELBURG - Op de Poelendaelesingel in Middelburg is vanmiddag een fietser om het leven gekomen bij een ernstig ongeval. De omgeving was afgezet voor onderzoek, wat leidde tot lange files in omliggende straten en wegen. De kruising is aan het einde van de middag weer vrijgegeven voor verkeer