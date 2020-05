‘Vlissingen moet overlastplegers streng en snel aanpakken’

Die hartenkreet laat de POV (Perspectief op Vlissingen) horen in een ‘memo van onbegrip’, een van Democratisch Zaanstad geleende, tot voor kort niet bestaande term die aangeeft dat burgers én een aantal politici het gemeentelijk beleid niet langer kunnen volgen. De POV maakte zich tijdens de verkiezingen al sterk voor een ‘zero-tolerancebeleid’, benadrukt raadslid Ruud Kleefman. De fractie kan het dan ook niet over haar kant laten gaan dat de politiek weg lijkt te kijken van de problemen waar bewoners dag in dag uit tegenaan lopen.

,,We krijgen dagelijks van bewoners van de boulevards en vanuit andere plaatsen in Vlissingen en Souburg te horen dat ze overlast ervaren. Met het mooie weer van de laatste weken is het vooral op de boulevard raak. Groepen jongeren houden, zonder te betalen, parkeerplaatsen bezet, intimideren voorbijgangers, veroorzaken gevaarlijke verkeerssituaties door met scooters en quads rond te scheuren, gebruiken drugs, lachgas en drank in het openbaar en laten de rotzooi achter. Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren, red) van de gemeente worden in hun gezicht uitgelachen en de politie laat zich maar hoogst zelden zien”, somt Kleefman een litanie aan klachten op.

Bijeenkomsten bezorgde bewoners

Als ze al eens surveilleren, worden jongeren wel aangesproken, maar tot boetes leidt dat niet, melden bewoners de POV-leden. ,,Als de jonge onverlaten drugs of lachgas gebruiken, staat er iemand op de uitkijk. Voor de politie langskomt zijn handelaars en gebruikers even weg om weer op te duiken als de agenten voorbij zijn, zien wandelaars en toeristen.” Kleefman, die mede namens fractiegenoot Pim Kraan spreekt, benadrukt dat het aantal klachten hoger en heviger is dan voorheen maar niet nieuw zijn.

Vier jaar geleden werd een bijeenkomst belegd om overlastbestrijding hoog op de agenda te krijgen. De maandelijkse nieuwsbrief die B en W zouden sturen, is bij één exemplaar gebleven, constateert de POV-fractie in een brief aan de collega-raadsleden en het college. Op initiatief van POV en andere oppositiepartijen werd vorig najaar wederom een bijeenkomst voor bezorgde bewoners gehouden. Door de coronacrisis is er nog geen vervolg aan gegeven, maar de bestrijding van overlast blijft steken in goede bedoelingen, betoogt Kleefman.