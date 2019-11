Vlissingen maakt bezwaar tegen te lage vergoeding voor bijstandsuitkeringen

B en W van Vlissingen vragen de beleidsbepalers in Den Haag hoe ze de hoogte van het aan de gemeente uitgekeerde bedrag vaststelt. ,,Want het is niet duidelijk van welke arbeidsmarktgegevens het Rijk uitgaat", benadrukte wethouder Sem Stroosnijder woensdag. Den Haag kijkt onder meer naar het aantal vacatures dat is te vinden in een regio.