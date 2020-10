Vlissingen loopt voorop met proef om softdrugsverkoop aan alle 18-plussers (weer) toe te staan

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad in Goes wil of durft het nog steeds niet aan. Veel Vlissingse raadsleden vragen daarentegen al jaren om afschaffing van het ingezetenencriterium. Geef iedereen van achttien jaar en ouder de gelegenheid softdrugs te kopen bij de gedoogde coffeeshops.

VLISSINGEN - Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen weerstaat de smeekbedes van veel raadsleden en coffeeshophouder Gerard Aarden niet langer. Hij kondigt in de programmabegroting voor volgend jaar aan het ingezetenencriterium een jaar op proef ‘op te schorten’. Vanaf 1 april volgend jaar tot 1 april 2022 mogen ook buitenlanders van achttien jaar en ouder softdrugs kopen bij de twee coffeeshops in Vlissingen.

Tot een half jaar geleden was Van den Tillaar mordicus tegen het laten vallen van het ingezetenencriterium. Net na zijn aantreden in het voorjaar van 2016 vreesde hij nog dat buitenlandse drugsconsumenten massaal naar Vlissingen zouden komen. Behalve door Franse en Belgische wietrokers zou Vlissingen worden overspoeld door drugstoeristen, die elders in Zeeland vakantie vieren.

Ook benadrukte de burgemeester telkens dat Vlissingen niet op eigen houtje het ingezetenencriterium aan de kant kon schuiven. Het beleid om alleen Nederlanders de gelegenheid te geven softdrugs te kopen, geldt ook in beide andere Zeeuwse coffeeshopsteden: Goes en Terneuzen. Politie en openbaar ministerie wezen inbreuk op dat beleid bovendien sterk af.

Stop overlast straathandel

Een toenemend aantal raadsleden verwacht dat de overlast van straathandel daalt als buitenlanders die een joint willen roken legaal wiet kunnen kopen. Tijdens een door vijf oppositiepartijen op poten gezette bijeenkomst lieten tientallen bewoners - en coffeeshophouder Gerard Aarden - horen dat het opheffen van het ingezetenencriterium overlast in het stadshart zal beperken. Van den Tillaar liet zich er nooit over uit of hij als binnenstadbewoner het vrijgeven van de verkoop van softdrugs aan buitenlanders ook als oplossing ziet. Maar hij kaartte de Vlissingse positie wel aan in het overleg met beide andere ‘coffeeshop-gemeenten’, bevestigt zijn Terneuzense collega Jan Lonink.

,,De druk van buitenlandse toeristen, seizoenswerkers en arbeidsmigranten die af en toe softdrugs willen kopen is groot. Dat die aanloop overlast geeft, is duidelijk. Tel daar de druk van de gemeenteraad bij op, dan is er begrip voor de Vlissingse positie.” De situatie in Terneuzen is niet vergelijkbaar, stelt Lonink. De aanloop van Belgen en Fransen is na sluiting van verkooppunt Checkpoint gestopt, ook al omdat zuiderburen makkelijker in eigen land softdrugs kunnen kopen. De Terneuzense raad is ook uiterst terughoudend en taalt niet naar versoepeling van verkoopvoorwaarden.

Proef afbreken bij averechtse werking

Van den Tillaar houdt wel stevig vast aan het beleid de twee gedoogde coffeeshops in de binnenstad te houden. Hij ziet Purple graag verkassen, omdat klanten van die shop in de Aagje Dekenstraat ook problemen met verkeersveiligheid en parkeer- en geluidoverlast veroorzaken. Maar verhuizing van coffeeshops naar de rand van de stad levert alleen meer drugstoeristen en uitbreiding van overlast op, verwacht de burgemeester.

Of het opheffen van het verbod softdrugs te verkopen aan buitenlanders de straathandel terugdringt, valt te bezien. In Amsterdam, walhalla voor softdrugs-gebruikers uit de hele wereld, gaan juist nu stemmen op het ingezetenencriterium in te voeren om toeristische uitwassen te beteugelen.

De Vlissingse burgemeester neemt vijf maanden de tijd om de proef goed voor te bereiden. Hij hoopt dat de verwachting van binnenstadbewoners én raadsleden over afnemende overlast wordt bewaarheid. Mocht al tijdens het proefjaar blijken dat er eerder meer dan minder overlastproblemen zijn, dan houdt hij zich het recht voor het experiment af te breken.