Vlissingen kruipt verder uit het dal, maar blijft voorlopig zuinig

Viktoria huilt om haar verwoeste stad Zaporizja: ‘Ik maak me zo’n zorgen om mijn familie’

Viktoria uit Oekraïne is radeloos. Haar stad Zaporizja is deze week hard getroffen door Russische raketten. Ze maakt zich grote zorgen over haar familie. ,,Ik kan niet eten en niet slapen.”

12 oktober