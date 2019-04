Vlissingen krikt budgetten op met Europees duurzaamheidsgeld

Hulp gevraagd aan de Vlissin­gers voor de namen van de 61 gevallen bevrijders

13:12 VLISSINGEN - Een ‘Roll of Honour’, erelijst, moet er komen bij Uncle Beach voor de militairen die hun leven verloren bij de bevrijding van Vlissingen. De Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen vraagt de steun van de Vlissingers om de 61 jonge mannen te eren in het 75ste herdenkingsjaar van de Slag om de Schelde.