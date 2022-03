Vlissingen krijgt miljoenen om deel Middengebied van het gas af te krijgen

Rommel of niet, ‘hoarders’ Amnesty­laan zijn niet zomaar uit hun huis te zetten

MIDDELBURG - Wat er gaat gebeuren met de huurders van het appartement aan de Amnestylaan in Middelburg, waar zondag voor de tweede keer in een jaar tijd brand uitbrak, is onduidelijk. Beheerder van de flat, NederWoon, wil eerst afwachten wat de oorzaak van de brand is.

8 maart