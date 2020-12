Vlissingen knapt Machinefabriek op

Enorm zeiljacht trekt veel bekijks in Vlissingse Buitenha­ven

10:15 VLISSINGEN - Het bijna 107 meter lange zeiljacht Black Pearl ligt momenteel in de Vlissingse Buitenhaven en trekt daar veel bekijks. Het jacht was bij de bouw vier jaar geleden het grootste ter wereld en is vooral bijzonder vanwege de vele technologische en duurzame snufjes.