Vlissingen klaagt bij minister Grapperhaus over tekort politiesterkte

De gemeenteraad in Vlissingen heeft een brief met die strekking gestuurd naar minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Ook de voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie én de politiechef Zeeland/West-Brabant krijgen een brief waarin een door de raad unaniem ondersteunde motie met het ‘ongenoegen over het structurele politietekort’ is vervat. Een afschrift van de brief is naar alle andere Zeeuwse gemeenten gestuurd.