‘Vlissingen is een stoere stad aan zee, waar iedereen naar toe moet en geweest moet zijn’

Om die wetenschap over te brengen, stelt Vlissingen dit najaar een citymarketeer aan. Die man of vrouw moet het imago van Vlissingen als ‘stoere stad aan zee’ in binnen- en buitenland uitdragen. Om nieuwe inwoners te trekken voor een evenwichtiger bevolkingssamenstelling, om de stedelijke economie te versterken en om meer mensen het gevoel te geven dat Vlissingen the place to be is. Tot de citymarketeer in september begint, bereidt een kwartiermaker zaken voor.